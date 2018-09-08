21:43
8 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
20°C 13°C
  • воскресенье
    23°C 15°C
  • понедельник
    20°C 15°C
  • вторник
    21°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, сегодня
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, сегодня
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Спорт
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сборная Украины провела заключительную тренировку перед матчем со Словакией: фото

72 Читати новину українською
Сборная Украины потренировалась перед матчем со Словакией
Сборная Украины потренировалась перед матчем со Словакией / ФФУ

8 сентября подопечные Андрея Шевченко в рамках подготовки к матчу второго тура Лиги наций, против Словакии, провели тренировку на "Арене Львов".

Накануне во Львове прошел дождь, но тренировку команда провела при комфортных погодных условиях и в том составе, который вернулся в Украину из Чехии, кроме травмированного Евгения Хачериди, пишет Федерация футбола Украины.

Читайте также: Украина – Словакия: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

Пока полевые игроки выполняли физические упражнения и работали без мяча, голкиперы сборной, Андрей Пятов и Андрей Лунин, активно занимались под присмотром тренера вратарей Педро Харо.

Сборная Украины провела тренировку на "Арене Львов"

Все футболисты, как заверил на предматчевой пресс-конференции Андрей Шевченко, сосредоточены на игре против Словакии и на том, чтобы достичь положительного результата, который позволит Украине стать лидером своей группы.

Матч Украины против Словакии пройдет при пустых трибунах

Напомним, что президент ФФУ Андрей Павелко сообщил, что сборную Украины могут наказать за поведение болельщиков после матча Украина – Чехия.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Футбол Спорт Лига наций Сборная Украины по футболу Словакия Андрей Лунин Андрей Шевченко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
сегодня, 19:00 Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
Злой Одессит
На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
сегодня, 17:00 На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
Віталій Дейнега
Як Україні не наламати дров у питанні лісу
сегодня, 16:01 Як Україні не наламати дров у питанні лісу
Максим Єфімов
Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
сегодня, 12:00 Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
Юрій Чорний
Топ-12 лучших украинских кинопремьер, которые стоит посмотреть до конца года
сегодня, 11:01 Топ-12 лучших украинских кинопремьер, которые стоит посмотреть до конца года
Катерина Петренко
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Йохан Ольсон неожиданно выиграл 50-километровую гонку классикой
 4 марта 2013 , 04:48
La Vuelta: Гривко - среди лидеров зачета по итогам командной разделки
 25 августа 2013 , 13:00
Звездный итальянец может перейти в АПЛ, у "МЮ" потери перед "Челси"
 16 января 2014 , 14:04
Коноплянка: Хотим посвятить победу нашим болельщикам и ребятам, которые сражаются на востоке Украины
 8 октября 2014 , 20:57
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук