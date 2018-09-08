Сборная Украины провела заключительную тренировку перед матчем со Словакией: фото

8 сентября подопечные Андрея Шевченко в рамках подготовки к матчу второго тура Лиги наций, против Словакии, провели тренировку на "Арене Львов".

Накануне во Львове прошел дождь, но тренировку команда провела при комфортных погодных условиях и в том составе, который вернулся в Украину из Чехии, кроме травмированного Евгения Хачериди, пишет Федерация футбола Украины.

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Пока полевые игроки выполняли физические упражнения и работали без мяча, голкиперы сборной, Андрей Пятов и Андрей Лунин, активно занимались под присмотром тренера вратарей Педро Харо.





Сборная Украины провела тренировку на "Арене Львов"

Все футболисты, как заверил на предматчевой пресс-конференции Андрей Шевченко, сосредоточены на игре против Словакии и на том, чтобы достичь положительного результата, который позволит Украине стать лидером своей группы.





Матч Украины против Словакии пройдет при пустых трибунах

Напомним, что президент ФФУ Андрей Павелко сообщил, что сборную Украины могут наказать за поведение болельщиков после матча Украина – Чехия.

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