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      Сборная Украины разгромила Болгарию в матче отбора на Евробаскет-2019

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      Женская сборная Украины по баскетболу разгромила Болгарию
      Женская сборная Украины по баскетболу разгромила Болгарию / ФБУ

      Женская сборная Украины по баскетболу на выезде уверенно победила Болгарию в матче отбора на Евробаскет-2019.

      Болгария – Украина 60:86 (15:21, 15:19, 5:24, 25:22)

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      Сборная Украины выиграла первую половину, однако преимуществом подопечные Горана Бошковича завладели не сразу. Позволив хозяйкам выйти в лидеры в дебюте игры, гости начали играть более агрессивно во второй части десятиминутки и сразу получили преимущество, которое не отпускали до конца первой половины матча. Наши девушки результативнее соперниц играли в фарбе, лучше бежали в быстрые отрывы и меньше теряли мяч. А трехочковый бросок с сиреной от Ягуповой в конце второй четверти отправил команды на перерыв при 10 очках преимущества нашей команды.

      Сборная Украины разгромила Болгарию / ФБУ

      В третьей четверти украинская машина включилась на полную. Подопечные Бошковича позволили соперницам набрать лишь 5 очков за десятиминутку, а сами набрали 24, решив в этом матче все вопросы задолго до его окончания.

      В заключительной четверти украинки позволили себе сбавить обороты, команды провели результативную, но ровную десятиминутку, финальная сирена после которой зафиксировала счет 86:60 в пользу нашей команды.

      Сборная Украины во второй раз в этой квалификации победила Болгарию и еще больше приблизилась к финальной части континентального первенства.

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      Лучшей в этом матче была Алина Ягупова: капитан и лидер украинской сборной, отыграв 35 минут, набрала 32 очка, продемонстрировав отличный процент попаданий с игры (10/13 двухочковых, 3/6 трехочковых, 3/5 двухочковых), сделала 6 передач, 5 подборов, 4 перехвата и блок-шот при 2 потерях и 2 фолах (РЕ +38).

      Следующий матч в квалификации, который станет последним для нашей команды, сборная Украины сыграет 21 ноября на выезде против Испании.

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      Теги: Спорт Баскетбол Сборная Украины по баскетболу
      Источник: 24 Канал
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