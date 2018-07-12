Сборная Украины разгромила Израиль в групповом этапе Евробаскета-2018

Женская сборная Украины U-20 по баскетболу разгромила Израиль в заключительном матче группового раунда Евробаскета-2018.

Лишь в первой половине стартовой десятиминутки на площадке шла равная борьба, после чего сборная Украины ушла в отрыв, который уже во второй четверти достиг двузначной отметки, сообщает Федерация баскетбола Украины.

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Команда Инны Кочубей превосходила соперниц по всем статистическим показателям, а очередной перфоманс от Цюбик и солидная игра Карп лишь подчеркнула преимущество нашей команды в первой половине.

К сожалению, даже положительный баланс побед/поражений не позволил нашей команде продолжить борьбу за выход в Дивизион А. Команда Инны Кочубей заняла третье место в группе А и теперь сыграет в квалификационных матчах за 5-8 места на чемпионате Европы.

В субботу, 14 июля, в 19:30 по Киеву наши девушки сыграют против команды Турции, которая заняла четвертое место в группе В.