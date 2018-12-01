Сборная Украины разгромила Косово в отборе на чемпионат мира-2019

Женская сборная Украины по гандболу разгромила команду Косово со счетом 44:19 (23:7) в отборе на чемпионат мира-2019.

Первую половину встречи украинки завершили с преимуществом в 16 очков над представительницами Косово. После перерыва Украина довела встречу до победного конца, увеличив преимущество еще на 9 очков.

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Тем самым, украинская сборная одержала первую победу в рамках отбора к ЧМ-2019. В активе у нее 2 очка.

Заключительную игру украинки проведут 2 декабря против команды Израиля.

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