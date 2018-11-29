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      Сборная Украины разгромила Словению в отборе на Чемпионат мира 2019

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      Сборная Украины победила Словению
      Сборная Украины победила Словению / ФБУ

      У Сборной Украины по баскетболу не было проблем в матче со Словенией в отборе на Чемпионат мира. Чемпионы Европы были разгромлены в Запорожье 82:54.

      Украина – Словения 82:54 (22:18, 13:7, 23:9, 24:20)
      Кобец: 13 очков, 4 подбора, 3 передачи; Близнюк: 11 очков, 7 подборов, 5 передач; Бобров: 11 очков, 6 подборов, 2 передачи; Санон 11 очков, 2 передачи, 1 подбор.

      Украинцы довольно уверенно начали матч – после тьоохочкового от Липового, игрок эффектно закончил еще две атаки. Поэтому после 7:0 на старте гости сразу же взяли тайм-аут. Это немного помогло сбить атакующий настрой украинцев, и выровнять игру и счет в целом – нет. Еще один трехочковый перед сиреной от Бояркина – и преимущество после первой четверти четыре очка –  22: 18.

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      Словенцы полностью провалили вторую четверть, за которую набрали лишь семь очков. Украинцы – почти вдвое больше – 13 очков. Поэтому на большой перерыв команды ушли при двузначном преимуществе "сине-желтых" – 35:25. Лучшими у нас стали Липовый и Кравцов – по 10 очков.


      Украинцы разгромили словенцев в квалификации ЧМ-2019 (Фото: Федерация баскетбола Украины)

      После перерыва словенцы сделали небольшую попытку сравнять счет. Но четыре набранных очка на старте сразу были нивелированы двумя точными трехочковыми. В целом же перед заключительной четвертиью преимущество украинцев выросло до 24 очков.

      Что-то похожее на борьбу гости продемонстрировали в четвертой четверти. Но тоже в итоге проиграли и ее, несмотря на рывок 0:7 на старте. На этот раз три подряд трехочковых Санона заставили соперника успокоиться, а преимущество выросло до +28. В итоге именно с разницей в 28 очков в пользу украинцев и закончился матч – 82:54.

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      Победа сохраняет команде Украины шансы на выход в финальный турнир чемпионата мира. Следующий матч наша команда играет 2 декабря в Испании.

      Единственным негативным моментом в этом матче стала травма Кобца, которую баскетболист получил за несколько секунд до окончания игры. Площадку он покидал с помощью товарищей по команде.

      Теги: Спорт Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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