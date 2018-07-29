Сборная Украины с поражения стартовала на Евробаскете-2018

Сборная Украины уступила сборной Финляндии в день открытия Евробаскета-2018, который проходит в Латвии.

Украинская сборная начала выступления в групповом этапе, однако не смогла навязать борьбу сверстникам из Финляндии. В итоге в первый игровой день проиграла с счетом 56:81 (13:29, 13:15, 16:16, 14:21).

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На групповом этапе украинцы также встретятся с Боснией и Герцоговиной (29 июля) и Испанией (31 июля),

В плей-офф выходят все четыре команды из группы. Победители 1/8 финала продолжают борьбу за трофей, а команды, которые проигрывают - за сохранение прописки в элитном дивизионе А.

Финляндия – Украина 56:81 (13:29, 13:15, 16:16, 14:21)

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