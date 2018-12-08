Сборная Украины с поражения стартовала на молодежном чемпионате мира

Хоккеисты молодежной сборной Украины U-20 с поражения стартовали на молодежном чемпионате мира в Дивизионе IB в польском городе Тыхы.

Поединок подопечных Олега Игнатьева против хозяев льда завершился со счетом 2:4 (1:1, 1:1, 0:2), сообщает "Укринформ".

Читайте также: В Канаде хоккеисты снова сыграли в вышиванках: видео

Шайбами отличились Феликс Морозов (17-я минута) и Артем Матейченко (25) – в украинской сборной; Доминик Пас (17), Дамиан Тычинский (33, Лукаш Каминский (41) и Камиль Валега (46) – у поляков.

В первой игре чемпионата Венгрия обыграла Японию – 3:1.

Напомним, что чемпионат мира продлится до 14 декабря. Его победитель получит право выступать в Дивизионе IA. Всего выступают 6 сборных (кроме указанных команд, играют Словения и Италия).

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24