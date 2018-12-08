20:05
8 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, сегодня
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, сегодня
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Сборная Украины с поражения стартовала на молодежном чемпионате мира

      7 Читати новину українською
      Сборная Украины уступила Польше
      Сборная Украины уступила Польше / УХЛ

      Хоккеисты молодежной сборной Украины U-20 с поражения стартовали на молодежном чемпионате мира в Дивизионе IB в польском городе Тыхы.

      Поединок подопечных Олега Игнатьева против хозяев льда завершился со счетом 2:4 (1:1, 1:1, 0:2), сообщает "Укринформ".

      Читайте также: В Канаде хоккеисты снова сыграли в вышиванках: видео

      Шайбами отличились Феликс Морозов (17-я минута) и Артем Матейченко (25) – в украинской сборной; Доминик Пас (17), Дамиан Тычинский (33, Лукаш Каминский (41) и Камиль Валега (46) – у поляков.

      В первой игре чемпионата Венгрия обыграла Японию – 3:1.

      Напомним, что чемпионат мира продлится до 14 декабря. Его победитель получит право выступать в Дивизионе IA. Всего выступают 6 сборных (кроме указанных команд, играют Словения и Италия).

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Хоккей Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Міністерство у справі ветеранів: що змінить нова установа
      сегодня , 20:00 Міністерство у справі ветеранів: що змінить нова установа
      Віталій Дейнега 7
      Как действовать при инсульте: полезные советы
      сегодня , 19:00 Как действовать при инсульте: полезные советы
      Все про здоров'я 1391
      Как вести себя в толпе во время давки: инструкция
      сегодня , 17:38 Как вести себя в толпе во время давки: инструкция
      301
      Величезні суми: скільки щороку втрачає Україна через бездіяльність влади та корупцію
      сегодня , 18:00 Величезні суми: скільки щороку втрачає Україна через бездіяльність влади та корупцію
      Віталій Шабунін 142
      Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      сегодня , 17:00 Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      Дмитро Гнап 548
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Итальянский велогонщик Нибали выиграл впервые за последние 17 месяцев
       19 февраля 2012 , 12:27
      В Лондоне на открытие Олимпийских игр собираются толпы людей
       27 июля 2012 , 19:00
      Ультрас "Карпат" и "Динамо" сыграли в сверхрезультативную ничью
       12 апреля 2014 , 14:51
      "Монако" может установить удивительный рекорд, если выбьет россиян
       9 декабря 2014 , 16:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук