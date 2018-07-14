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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Сборная Украины сенсационно обыграла Испанию в стартовом матче Евробаскета-2018

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Сборная Украины победила Испанию
Сборная Украины победила Испанию / ФБУ

Мужская сборная Украины U-20 удачно начала выступление на Евробаскете-2018 в Дивизионе А в немецком Хемнице. В стартовом матче наши баскетболисты сенсационно обыграли одного из фаворитов чемпионата – испанцев 82:79.

Стоит отметить, что украинцы на равных боролись с соперником на протяжении всего поединка.

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Украинцы обыграли Испанию за счет удачных действий в защите, а также трехочковых бросков. Наиболее результативными игроками в данном матче в составе нашей сборной стали: Тиртишник (17), Немцу (17), Горобченко (16), Грицак (12).

Следующий матч на молодежном Евробаскете украинцы сыграют 15 июля против Хорватии.

Украина – Испания 82:79 (25:25, 17:18, 20:20, 20:16)

Теги: Сборная Украины по баскетболу Баскетбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
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