Сборная Украины сенсационно обыграла Испанию в стартовом матче Евробаскета-2018

Мужская сборная Украины U-20 удачно начала выступление на Евробаскете-2018 в Дивизионе А в немецком Хемнице. В стартовом матче наши баскетболисты сенсационно обыграли одного из фаворитов чемпионата – испанцев 82:79.

Стоит отметить, что украинцы на равных боролись с соперником на протяжении всего поединка. Читайте также: Две украинки попали в топ-5 лучших снайперов группового этапа Евробаскета-2018 Украинцы обыграли Испанию за счет удачных действий в защите, а также трехочковых бросков. Наиболее результативными игроками в данном матче в составе нашей сборной стали: Тиртишник (17), Немцу (17), Горобченко (16), Грицак (12). Следующий матч на молодежном Евробаскете украинцы сыграют 15 июля против Хорватии. Украина – Испания 82:79 (25:25, 17:18, 20:20, 20:16)