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      Сборная Украины сыграет два товарищеских матча с сильнейшей командой Европы

      78 Читати новину українською
      Сборная Украины по футзалу
      Сборная Украины по футзалу

      Два товарищеских матча между сборными Украины и Португалии по футзалу пройдут 4-5 декабря в Запорожье.

      Подопечные Жорже Браза приедут в Украину в качестве действующих чемпионов Европы и в рамках подготовки к официальным матчам сыграют два поединка с командой Александра Косенко. Об этом сообщает сайт ассоциации футзала Украины.

      Читайте также: Сборная Украины сыграла вничью в товарищеском матче с Францией

      Оба матча пройдут во дворце спорта "Юность". Билеты уже доступны в продаже в кассах дворца спорта, а также онлайн. Начало обоих матчей в 17:30.

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      Теги: Футбол Спорт Футзал
      Источник: 24 Канал
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