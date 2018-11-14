Сборная Украины сыграет два товарищеских матча с сильнейшей командой Европы

Два товарищеских матча между сборными Украины и Португалии по футзалу пройдут 4-5 декабря в Запорожье.

Подопечные Жорже Браза приедут в Украину в качестве действующих чемпионов Европы и в рамках подготовки к официальным матчам сыграют два поединка с командой Александра Косенко. Об этом сообщает сайт ассоциации футзала Украины.

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Оба матча пройдут во дворце спорта "Юность". Билеты уже доступны в продаже в кассах дворца спорта, а также онлайн. Начало обоих матчей в 17:30.

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