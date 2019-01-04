Сборная Украины сыграет с Чехией 2 контрольных матча: названо место проведения
Сборная Украины по футзалу проведет два товарищеских матча против сборной Чехии. Подопечные Александра Косенко проведут два спарринга в рамках ближайшего окна для международных матчей.
Спарринги станут подготовкой к матчам квалификации ЧМ-2020, сообщает сайт ФФУ.
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Поединки пройдут 29-го и 30 января в чешских городах Хрудим (начало – в 19.30 по Киеву) и Кутна Гора (21.15).
Как сообщил наставник "сине-желтых" Александр Косенко, за один-два дня до вылета в Чехию команда проведет мини-сбор. Скорее всего, состоится он в Броварах.
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Источник: 24 Канал
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