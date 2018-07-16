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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Сборная Украины сыграет с Турцией в плей-офф Евробаскета-2018

16 Читати новину українською
Сборная Украины U-20 по баскетболу
Сборная Украины U-20 по баскетболу / ФБУ

На чемпионате Европы U-20 завершился групповой этап, по итогам которого определился соперник сборной Украины в первом раунде плей-офф.

Таким образом, украинская молодежка в раунде топ-16 сыграет против второй команды группы А, которой стала Турция. Турки в своей группе победили Великобританию и Черногорию, потерпев поражение в матче с Литвой.

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Матч 1/8 финала Украина – Турция состоится в среду, 18 июля, в 19:00.

Напомним, что подопечные Вадима Пудзрея в третьем туре уступили Франции, а сборная Хорватии победила Испанию (85:70), поэтому Хорватия, выиграв все три матча, стала первой, Франция за счет лучшей разницы в личных встречах заняла второе место, Украина – третье, а Испания, соответственно, стала четвертой.

Теги: Сборная Украины по баскетболу Баскетбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
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