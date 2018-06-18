Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Италией: известно место и дата проведения
Сборная Украины со сборной Италии сыграет товарищеский матч в Генуе на стадионе "Луиджи Феррари" 10 октября.
Об этом официально сообщается на сайте Федерации футбола Италии.
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Отмечается, что игра начнется в 20:45 по местному времени. Стадион, на котором состоится игра, вмещает более 36 тысяч зрителей.
Стоит отметить, что этот матч состоится накануне матча сборной Украины против Чехии в Лиге Наций 16 октября.
Источник: 24 Канал
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