Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Турцией
Сборная Украины может сыграть с турками. Товарищеский поединок подопечных Андрея Шевченко и Мирчи Луческу состоится 20 ноября в Днепре.
В сентябре 2017 года сине-желтые обыграли Турцию 2:0. Это был матч квалификации на чемпионат мира. Уже через три недели Украине стартовать в Лиге Наций выездной встречей с чехами.
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9 сентября 2018 года команда Андрея Шевченко на Арене-Львов примет Словакию. Матч состоится при пустых трибунах.
Источник: 24 канал
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