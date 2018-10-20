Сборная Украины сыграет товарищеский матч в Днепре в непривычной форме

Следующий домашний матч сборная Украины по футболу проведет в Днепре 20 ноября. Это будет товарищеский матч против сборной Турции.

На этот матч сборная Украины может выйти не в основном – желтом, или запасном – синем комплекте формы. В Федерации футбола Украины решили, чтобы футболисты сыграли в резервном комплекте – белом.

Читайте также: Что ждет сборную Украины после победы в группе Лиги наций

"Национальная команда должна провести еще один матч в Лиге наций – 16 ноября на выезде со Словакией, а завершит год она 20 ноября в Днепре поединком с Турцией. Между прочим, в этом матче сборная Украины впервые выйдет на поле в белой форме, которая была презентована на НСК "Олимпийский" вместе с комплектами традиционных, синего и желтого цветов", – заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Стоит добавить, что сейчас по этому поводу идут консультации с соответствующими службами. В том числе и с производителем экипировки компанией Joma.

Напомним, что в последний раз сборная Украины выступала в Днепре 10 октября 2009 года. Тогда в рамках отбора к ЧМ-2010 наша команда победила Англию - 1:0.