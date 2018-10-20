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      Сборная Украины сыграет товарищеский матч в Днепре в непривычной форме

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      Белая форма сборной Украины
      Белая форма сборной Украины / Павел Кубанов, ФФУ

      Следующий домашний матч сборная Украины по футболу проведет в Днепре 20 ноября. Это будет товарищеский матч против сборной Турции.

      На этот матч сборная Украины может выйти не в основном – желтом, или запасном – синем комплекте формы. В Федерации футбола Украины решили, чтобы футболисты сыграли в резервном комплекте – белом.

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      "Национальная команда должна провести еще один матч в Лиге наций – 16 ноября на выезде со Словакией, а завершит год она 20 ноября в Днепре поединком с Турцией. Между прочим, в этом матче сборная Украины впервые выйдет на поле в белой форме, которая была презентована на НСК "Олимпийский" вместе с комплектами традиционных, синего и желтого цветов", – заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

      Стоит добавить, что сейчас по этому поводу идут консультации с соответствующими службами. В том числе и с производителем экипировки компанией Joma.

      Напомним, что в последний раз сборная Украины выступала в Днепре 10 октября 2009 года. Тогда в рамках отбора к ЧМ-2010 наша команда победила Англию - 1:0.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 20 октября
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