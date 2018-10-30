Сборная Украины сыграла вничью в товарищеском матче с Францией

Мужская сборная Украины по футзалу во Франции сыграла вничью с местной сборной. Оба мяча были забиты после перерыва.

Франция – Украина 1:1

Голы: Мухудин, 34-Харун, 25 (авт.)

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Украинцы первыми вышли вперед, когда Белоцерковец пробил по воротам, а мяч от ноги Харуна залетел в сетку и был засчитан как автогол. Но через девять минут французы установили равенство в счете – ворота "сине-желтых" поразил Мухудин.

Напомним, что это первый из двух товарищеских матчей между Францией и Украиной. Второй поединок запланирован 31 октября в 20:30 по Киеву.

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