Сборная Украины удивила составом на этап Кубка мира по биатлону в Антхольце

В итальянском Антхольц-Антерсельва в четверг, 27 января, начнется очередной, шестой, этап Кубка мира по биатлону текущего сезона-18/19.

Сборная Украины по биатлону уже объявила состав на шестой этап Кубка мира в итальянском Антхольце.

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Мужчины: Артем Прима, Дмитрий Подручный, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

Женщины: Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок и Елена Пидгрушная.

По неизвестным причинам этот этап пропустят Сергей Семенов и Юлия Джима. Пидрушная, вероятно, побежит спринт – для оценки ее состояния.

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