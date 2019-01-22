Сборная Украины удивила составом на этап Кубка мира по биатлону в Антхольце
В итальянском Антхольц-Антерсельва в четверг, 27 января, начнется очередной, шестой, этап Кубка мира по биатлону текущего сезона-18/19.
Сборная Украины по биатлону уже объявила состав на шестой этап Кубка мира в итальянском Антхольце.
Читайте также: В сборной Украины уволили целую бригаду работников из-за критики биатлонистов
Мужчины: Артем Прима, Дмитрий Подручный, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.
Женщины: Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок и Елена Пидгрушная.
По неизвестным причинам этот этап пропустят Сергей Семенов и Юлия Джима. Пидрушная, вероятно, побежит спринт – для оценки ее состояния.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
Moto GP: Испанцы доминировали во второй день испытаний7 февраля 2013 , 09:21
Кубок Стэнли: "Питтсбург" в шести матчах одолел "Айлендерс"12 мая 2013 , 13:49
Трио успешных тренеров - "Барселона" выбирает нового наставника26 февраля 2014 , 14:50
Коноплянка очаровал испанские СМИ27 июля 2015 , 11:38