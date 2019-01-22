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      Сборная Украины удивила составом на этап Кубка мира по биатлону в Антхольце

      20 Читати новину українською
      Елена Пидгрушная
      Елена Пидгрушная / biathlon.com.ua

      В итальянском Антхольц-Антерсельва в четверг, 27 января, начнется очередной, шестой, этап Кубка мира по биатлону текущего сезона-18/19.

      Сборная Украины по биатлону уже объявила состав на шестой этап Кубка мира в итальянском Антхольце.

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      Мужчины: Артем Прима, Дмитрий Подручный, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

      Женщины: Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок и Елена Пидгрушная.

      По неизвестным причинам этот этап пропустят Сергей Семенов и Юлия Джима. Пидрушная, вероятно, побежит спринт – для оценки ее состояния.

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      Теги: Спорт Вита Семеренко Артем Прима Юлия Журавок Дмитрий Пидручный Анастасия Меркушина Новости биатлона Юлия Джыма Елена Пидгрушна Сергей Семенов Артем Тищенко
      Источник: 24 Канал
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