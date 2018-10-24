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      Сборная Украины уступила Дании в отборе на Евро-2020 по гандболу

      15 Читати новину українською
      Сборная Украины по гандболу
      Сборная Украины по гандболу / Федерация гандбола Украины

      Сборная Украины неудачно стартовала в основном раунде квалификации на гандбольный чемпионат Европы-2020. "Сине-желтые" уступили на выезде сборной Дании.

      Украинцы стартовали довольно неплохо. И первый тайм прошел в равной борьбе. Каждая из сборных поочередного выходила вперед, без возможности оторваться от соперника на большее, чем два гола. Поэтому первый тайм закончился вничью 12:12.

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      Все изменилось во втором тайме. Датчане начали наращивать отрыв, который в одном из моментов достиг разницы в восемь голов. В итоге именно хозяева и праздновали победу – 30:24.

      Дания – Украина 30:24 (12:12, 18:12)

      Стоит добавить, что в группе 8 вместе со сборной Украины и Дании (олимпийские чемпионы 2016, чемпионы Европы 2008 и 2014) также участник ЧЕ-2014, 2016 и 2018 сборная Черногории и сборная Фарерских островов, которая выиграла 1-й этап квалификации.

      Относительно Евро-2020, то турнир будет историческим по крайней мере по двум причинам. Впервые чемпионат Европы пройдет сразу в трех странах – Австрии, Норвегии и Швеции. И впервые в истории участие в финальной части примут сразу 24 сборные. Ранее на Евро выступали по 16 команд. Кроме хозяев путевку на континентальное первенство уже получила обладатель золота 2016 года Испания. Остальные путевки разыграют во 2-й квалификационной стадии, стартующей 24 октября. Среди ее участников и обновленная сборная украины. 32 команды отбора разделены на 8 квартетов. На Евро выйдут по две лучшие сборные каждой из групп, а также 4 лучшие команды из занявших третьи места.

      Матчи сборной Украины в отборе на ЧЕ-2020
      28 октября Дания – Украина.
      10-14 апреля Фарерские острова – Украина
      13-14 апреля Украина – Фарерские острова
      12-13 июня Украина – Дания
      15-16 июня Черногория – Украина

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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