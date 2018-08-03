21:30
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшное наказание библиотекой. Жареные факты про Овального
Вєсті Кремля
21:00, сегодня
Вести.UA. Ляшко подрабатывает риэлтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:59, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Сборная Украины уступила Хорватии на баскетбольном Евро-2018

11 Читати новину українською
Сборная Украины по баскетболу U-18
Сборная Украины по баскетболу U-18 / ФБУ

В матче за 9-16 места чемпионата Европы среди юношей до 18 лет, который проходит в Латвии, сборная Украины проиграла Хорватии.

Команда Дмитрия Маркова сумела выдать ровную первую половину встречи и уйти на большой перерыв с отставанием всего в одно очко. Но третью четверть хорваты выиграли +12, а в заключительной 10-минутке довели преимущество в счете до 23 очков.

Читайте также: Украинские баскетбольные клубы получили соперников в квалификации Кубка Европы

Поражение еще более существенно осложнило положение сборной Украины в борьбе за сохранение места в дивизионе А. Чтобы добиться этого теперь необходимо выигрывать два следующих матча. Первый из них украинцы сыграют в субботу, 4 августа, против Греции.

После поражения от Сербии в 1/8 финала украинцы принимают участие лишь в турнире за 9-16 места. В Дивизион В вылетят три команды, которые заняли на турнире последние – 14, 15 и 16 места.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Новости спорта Баскетбол Сборная Украины по баскетболу
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Ми вірили в свої сили", – учасник боїв за Донецький аеропорт розповів деталі блокади
сегодня, 20:00 "Ми вірили в свої сили", – учасник боїв за Донецький аеропорт розповів деталі блокади
Віталій Дейнега
Путешествия по Украине: удивительные места Ровненской области, которые очаровывают красотой
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: удивительные места Ровненской области, которые очаровывают красотой
Юлія Михайлова
Все развенчанные мифы и лайфхаки от Супрун: список
сегодня, 17:27 Все развенчанные мифы и лайфхаки от Супрун: список
464
Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
сегодня, 17:07 Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
Злой Одессит
О самом страшном преступлении против режима в России
сегодня, 16:00 О самом страшном преступлении против режима в России
Іван Яковина
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Сегодня Путин станет кандидатом на кресло Медведева
 27 ноября 2011 , 11:25
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук