Сборная Украины уступила Хорватии на баскетбольном Евро-2018

В матче за 9-16 места чемпионата Европы среди юношей до 18 лет, который проходит в Латвии, сборная Украины проиграла Хорватии.

Команда Дмитрия Маркова сумела выдать ровную первую половину встречи и уйти на большой перерыв с отставанием всего в одно очко. Но третью четверть хорваты выиграли +12, а в заключительной 10-минутке довели преимущество в счете до 23 очков.

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Поражение еще более существенно осложнило положение сборной Украины в борьбе за сохранение места в дивизионе А. Чтобы добиться этого теперь необходимо выигрывать два следующих матча. Первый из них украинцы сыграют в субботу, 4 августа, против Греции.

После поражения от Сербии в 1/8 финала украинцы принимают участие лишь в турнире за 9-16 места. В Дивизион В вылетят три команды, которые заняли на турнире последние – 14, 15 и 16 места.

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