Сборная Украины уступила Латвии в контрольном поединке

Женская сборная Украины проиграла заключительный контрольный поединок в Риге хозяйкам площадки. Сборная Латвии одержала победу со счетом 80:59 (14:13 18:15, 20:17, 28:14).

Ни одной из команд не удавалось добиться ощутимого преимущества в счете. Лишь в заключительной четверти доминирование хозяек проявилось в рывке 14:0 и как следствие ощутимом предпочтении.

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Одной из главных проблем стал процент попаданий у нашей команды, если отбросить очки добытые Мосс, а это более трети общекомандного заработка, то цели достигли лишь едва 31% бросков. Среди дебютанток команды больше времени получили Карп, Кондусь и Мусиенко.

Латвия – Украина 80:59 (14:13; 18:15; 20:17, 28:14)

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