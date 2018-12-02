Сборная Украины в бескомпромиссной борьбе проиграла испанцам в отборе к ЧМ-2019

Сборная Украины по баскетболу в рамках второго круга отбора на Чемпионат мира 2019 года сыграла в Тенерифе против Испании. Украинцы уступили в бескомпромиссной борьбе, хотя имели хороший шанс на победу.

Испания – Украина 72:68 (20:14, 19:17, 15:17, 18:20)

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Испанцы агрессивно начали игру, вырвавшись вперед на 9 очков. Однако украинским баскетболистам несколько раз удалось ликвидировать гандикап. Первая четверть завершилась в пользу Испании – 20:14. На старте второй десятиминутки "сине-желтые" сократили отставание до двух очков. И испанцы были категорически против такого развития событий и восстановили преимущество. Вторую четверть также выиграли хозяева паркета, но уже с преимуществом в 8 очков.

Рисунок игры не сильно изменился в третьей четверти. Как только украинцы приближались в счете к хозяевам, те сразу наращивали преимущество. В конце четверти гости сумели сократить отставание до 3 очков, однако испанцы все равно добились своего и выиграли десятиминутку 54:48. Единственный локальный успех Украины – тот факт, что они выиграли четверть 15:17.

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Настоящая драма имела место в последней четверти. Украина сократила отставание до минимума, а впоследствии вообще сравняла счет 60:60. Однако испанцам снова удалось оторваться до +6. В последние 2 минуты украинцы снова вернулись в игру благодаря нескольким хорошим атакам. В частности, за 13 секунд до завершения матча подопечные Сергея Мурсина пробивали два штрафных и после этого владели мячом. Штрафные удалось реализовать, а воплотить владения – нет. Рефери зафиксировал нарушение правил со стороны гостей и назначил штрафной в пользу Испании, который они реализовали.

Напомним, что Украине осталось сыграть два поединка в отборе – дома против Черногории и на выезде против Словении.