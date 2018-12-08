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      Сборная Украины во второй раз подряд разгромила Словакию

      29 Читати новину українською
      Женская сборная Украины по футзалу разгромила Словакию
      Женская сборная Украины по футзалу разгромила Словакию / АФУ

      Женская сборная Украины по футзалу во второй раз переиграла сборную Словакии, поразив владения соперниц 8 раз.

      Украина – Словакия 8:1
      Голы:       Майбородина, 11, 25, Сидоренко, 16, 25 (пен.), 33, Шульга, 32, Форсюк, 34, 37, – Сматанова, 38

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      В повторном поединке с командой Патрика Беера украинки начали проявлять свою активность с первых секунд. До третьей минуты хозяева имели возможность дважды отличиться, но Червикова оба раза спас свои владения после ударов Форсюк и Воловенко.

      Ближе к середине первой половины соперники обменялись острыми моментами. Сначала Валовая имела шанс вывести гостей вперед, а в следующей атаке своим шансом не воспользовалась Майбородина. Впрочем, на 10-й минуте Ирина своего случая не потеряла, подарив минимальное преимущество "желто-синим". Фактически сразу могла забивать во втором матче подряд Шульга, но с близкого расстояния ей не удалось переиграть Черникову.

      Второй раз наши девушки забили после тайм-аута, который перед розыгрышем углового взял Олег Шайтанов. Дубицкая нашла передачей Сидоренко и Анна не оставила шансов киперу словацкой сборной. К концу тайма еще возможности отличиться имели как Шульга и Дубицкая, так и наши оппонентки, однако счет остался неизменным.

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      Настоящий голепад в этой встрече начался после перерыва. Гости начали довольно активно благодаря выстрелу Кучарчиковой, но в рамке ворот чрезвычайно уверенно сыграла Виктория Сагайдачная. Отличный момент имела Сидоренко, которая дважды пробивала по воротам оппоненток, но сначала Червикова, а потом стойка спасли гостей от третьего гола. Однако взятие ворот сборной Украины лишь отсрочилось. На 25-й минуте счет стал 4:0, благодаря реализованному пенальти от Сидоренко и точному удару Майбородиной, которые оформили дубли в этой встрече.

      Впрочем, это было только начало. Шульга, Сидоренко и Юлия Форсюк довели счет во встрече до 8:0, на что мячом престижа ответила Сильвия Сматанова. Поэтому, 8:1 – яркое завершение календарного года для женской сборной Украины.

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      Теги: Футзал Футбол Сборная Украины по футболу Спорт
      Источник: 24 Канал
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