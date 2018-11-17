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      Впервые в истории: Украина завоевала золотую медаль на чемпионате мира по ММА

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      Дарья Самчик завоевала золото на чемпионате мира по ММА
      Дарья Самчик завоевала золото на чемпионате мира по ММА / twitter.com/IMMAFed

      Украина сумела впервые в истории взять "золото" на чемпионате мира по смешанным единоборствам (MMA).

      Главной героиней мирового первенства в Бахрейне стала Дарья Самчик (до 52 кг), которая в финальной схватке разобралась со шведкой Ниной Бек и стала первой украинской чемпионкой мира по ММА. Бой завершился в третьем раунде победой Самчик нокаутом.

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      Отметим, что украинка Оксана Пашкова (до 48 кг) в упорной борьбе проиграла финал и стала серебряной медалисткой. Еще одно второе место завоевал Роман Сыркин (д 62 кг).

      Также бронзовые медали нашей сборной принесли Екатерина Добрознай (до 66 кг), Владислав Дубков (до 61,2 кг) и Баграт Адамия (до 120 кг).

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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