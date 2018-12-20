Сборная Украины завершила 2018 год на 28 месте в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА, который был опубликован 20 декабря, сборная Украины сохранила свои позиции и завершит год на 28-й позиции.

По сравнению с предыдущим ноябрьским реестром, сборная Украины не сдвинулось с места, занимая 28 место в мире и 18-е в Европе. Коэффициент "сине-желтой" сборной не изменился – 1482 очка.

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На вершине списка остается Бельгия (1727 очков). Второй идет Франция (1726), третьей – Бразилия (1676). В первую десятку рейтинга также входят Хорватия (1634), Англия (1631), Португалия (1614), Уругвай (1609), Швейцария (1599), Испания (1591) и Дания (1589).

Напомним, что сборная Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграет в группе B, где ее соперниками будут сборные Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. Свой первый матч отбора сборная Украины проведет в Лиссабоне против Португалии на "Эштадиу да Луш" 22 марта.

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