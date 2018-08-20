Сборная Украины завоевала 4 медали на легкоатлетическом турнире в Эстонии

В Эстонии проходит международный турнир по легкой атлетике. Украинцы подтвердили свой уровень в беговых и прыжковых дисциплинах.

Александр Соколов выиграл стометровку на турнире в эстонском Пярну. Его результат – 10,40 с, пишет SportArena.

У Татьяны Мельник на этом же турнире сразу два золота – она первой пришла к финишу на 300 метрах (37,10 с), а также на нетипичной для себя стометровке, где показала результат 11,68 сек.

Эти же дистанции бежала другая украинка Анастасия Брызгина. Она стала второй на 300 метрах (39,17 с) и третьей – на 100 метрах (с 12,19).

Кроме того, Кристина Гришутина выиграла соревнования в прыжке в длину (6,61 м), а Алексей Поздняков стал вторым в беге на 300 м (33,93 с).

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