Сборная Украины завоевала бронзовые награды на командном чемпионате Европы в России

Сборная Украины завоевала бронзовые награды на первом в истории дзюдо чемпионате Европы среди смешанных команд в разделе микс, который состоялся в российском Екатеринбурге.

Всего на чемпионате украинцы уступили лишь один раз сборной России. Это произошло во втором круге. До этого наши спортсмены, которые начинали путь к наградам со стадии 1/16 финала, со счетом 4:2 одолели команду Венгрии.

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После поражения россиянам, украинцы в утешительном турнире победили сборные Чехии и Турции, а в матче за третье место – Францию.

Шесть основных столкновений бронзового поединка завершились со счетом 3:3. Согласно правилам соревнований, в данной ситуации победитель определяется в дополнительной встрече в одной весовой категории, которая определяется жребием.

Шанс поставить решающую точку выпал дзюдоисткам весом более 70 кг, в котором сошлись наша Елизавета Каланина и француженка Джулия Толофуа. Первый поединок между этими дзюдоистками завершился победой Толофуа в дополнительное время. После перерыва в пять минут девушки снова вышли на татами и Каланиной удалось взять реванш и принести решающий балл украинской команде. Общий счет встречи 4:3 в пользу сборной Украины.

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В этом году командный чемпионат континента впервые проходил в новом формате, когда в состав команды одновременно входят мужчины и женщины, которые соревнуются в шести весовых категориях (до 73 кг, до 90 кг, свыше 90 кг – у мужчин и до 57 кг, до 70 кг, более 70 кг – у женщин). Раньше за награды боролись отдельно мужские и женские команды. Именно в смешанном формате командный турнир дзюдоистов дебютирует на ОИ-2020 в Токио. Сборную Украины представляли восемь спортсменов – четыре женщины и четыре мужчины.

до 57 кг – Мария Скорая

до 70 кг – Ирина Хрящевская

более 70 кг – Елизавета Каланина и Галина Тарасова

до 73 кг – Геворг Манукян

до 90 кг – Виталий Шепель

более 90 кг – Александр Гордиенко и Андрей Колесник