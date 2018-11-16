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      Сборная Украины завоевала первую медаль на женском чемпионате мира по борьбе: видео

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      Елена Кремзер завоевала бронзу на чемпионате мира
      Елена Кремзер завоевала бронзу на чемпионате мира

      Елена Кремзер принесла сборной Украины первую награду на чемпионате мира по женской борьбе среди спортсменов не старше 23-х лет, который в эти дни проходит в румынской столице Будапеште.

      В схватке за третье место Елена не оставила шансов Алехандре Ромеро из Мексики – 7:2, пишет "ua-football".

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      Видео бронзовой схватки Елены Кремзер

      Чемпионкой в категории до 59 кг стала Грейс Якоб Буллен из Норвегии, которая в финале победила Ниньнинь Ронь 5:2.

      Юная украинка возвращается из соревнований разных уровней без наград крайне редко. Среди главных достижений Кремзер – два титула чемпионки мира среди кадетов, золото чемпионатов Европы среди кадетов, юниоров и молодежи. В прошлом году Елена выигрывала Киевский международный турнир, а в этом году Мемориал Яшар Догу в Стамбуле среди взрослых.

      К сожалению, не смогла выступить на этом чемпионате, пожалуй, главная надежда сборной Украины – бронзовый призер недавнего взрослого мирового первенства Оксана Ливач (до 50 кг). Она не вышла на ковер из-за травмы.

      Напомним, что начался чемпионат мира по борьбе среди молодежи выступлениями представителей греко-римского стиля. Украинцы одержали там две награды – золото у Семена Новикова (до 87 кг) и бронза у Александра Грушина (до 63 кг).

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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