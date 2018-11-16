Сборная Украины завоевала первую медаль на женском чемпионате мира по борьбе: видео

Елена Кремзер принесла сборной Украины первую награду на чемпионате мира по женской борьбе среди спортсменов не старше 23-х лет, который в эти дни проходит в румынской столице Будапеште.

В схватке за третье место Елена не оставила шансов Алехандре Ромеро из Мексики – 7:2, пишет "ua-football".

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Видео бронзовой схватки Елены Кремзер

Чемпионкой в категории до 59 кг стала Грейс Якоб Буллен из Норвегии, которая в финале победила Ниньнинь Ронь 5:2.

Юная украинка возвращается из соревнований разных уровней без наград крайне редко. Среди главных достижений Кремзер – два титула чемпионки мира среди кадетов, золото чемпионатов Европы среди кадетов, юниоров и молодежи. В прошлом году Елена выигрывала Киевский международный турнир, а в этом году Мемориал Яшар Догу в Стамбуле среди взрослых.

К сожалению, не смогла выступить на этом чемпионате, пожалуй, главная надежда сборной Украины – бронзовый призер недавнего взрослого мирового первенства Оксана Ливач (до 50 кг). Она не вышла на ковер из-за травмы.

Напомним, что начался чемпионат мира по борьбе среди молодежи выступлениями представителей греко-римского стиля. Украинцы одержали там две награды – золото у Семена Новикова (до 87 кг) и бронза у Александра Грушина (до 63 кг).

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