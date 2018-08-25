Сборная Украины завоевала вторую медаль на чемпионате мира по гребле: видео

В португальском городе Монтемор-у-Велью продолжается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. 25 августа состоялся финальный заезд в каноэ-четверке на дистанции 500 метров.

Каноэ-четверка в составе Юрия Вандюка, Андрея Рыбачка, Олега Боровика и Эдуарда Шеметило отлично стартовала в заезде и лидировала на первой половине дистанции, но затем экипаж сборной России прибавил и сумел выйти на первое место.

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В итоге, украинские каноисты стали серебряными призерами на дистанции 500 метров – 1:36.726 мин.

Напомним, что это уже вторая медаль для сборной Украины на этом чемпионате. Украинские байдарочницы Мария Кичасова-Скорик и Анастасия Горлова завоевали бронзу.

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