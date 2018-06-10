Сборную Франции спасла ничья в товарищеском матче с США

Франция спаслась. Претендент на победу на Чемпионате мира вырвал ничью в игре с Соединенными Штатами в товарищеском матче – 1:1.

Об этом сообщает 24 канал.

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Открыли счет американцы: на последней минуте первого тайма Джулиан Грин воспользовался промахом защитника и сумел прошить Уго Льориса в ближний угол. Восстановил паритет в счете на 78 минуте Килиан Мбаппе, который замкнул прострел с правого фланга. В итоге 1:1.

А вот еще одни фавориты Мундиаля, испанцы, получили минимальную победу в спарринге с Тунисом – 1:0. Единственный мяч в игре записал на свой счет Аспас на 84-й минуте, который результативным ударом завершил дриблинг Диего Косты в штрафной. В другом товарищеском матче сербы создали настоящий шедевр. В игре с Боливией они в штрафной сделали пять передач в воздухе, а Бранислав Иванович с лету поставил эффектную точку в комбинации.