Сборную Украины хотели поселить в "Москве"

Уже 6 сентября сборная Украины сыграет матч против сборной Чехии в рамках Лиги Нации. Накануне матча "сине-желтых" в Чехии местные организаторы планировали поселить украинцев в гостинице "Москва".

Сборная Украины из Киева вылетит в Брно 5 сентября, а уже оттуда будет добираться на автобусе в город Злин. Именно в этом городе украинской сборной предложили поселиться в гостинице "Москва". Однако украинская сторона отказалась от такого. Поэтому команда будет жить в двух гостиницах, сообщает "Команда №1"

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Напомним, матч Чехия – Украина состоится в городке Угерское-Градиште 6 сентября. После этого сборная отправится во Львов, где 9 сентября сыграет со сборной Словакии. Однако этот матч состоится при пустых трибунах. И перед "Ареной Львов" будет размещена фан-зона для болельщиков.

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