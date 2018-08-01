Сборную Украины по биатлону пополнят три российские спортсменки

Состав женской сборной Украины по биатлону вскоре пополнится тремя россиянками.

Россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко вскоре получат гражданство Украины и будут выступать за юношескую сборную по биатлону, пишет biathlon.com.ua.

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Биатлонистки уже принимали участие в чемпионате Украины по летнему биатлону, который проходит в Тысовке.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что сначала они должны были стать белорусскими спортсменками, однако в соседней стране у них не сложилось. Он также рассказал, что с ними перебирается и тренер Илья Лопухов.

"Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они уволились в Москве, прошли сборы с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне. Родители у них украинцы, документы о получении гражданства оформляются", – сказал Брынзак.

Отмечается, что всем биатлонисткам от 18-ти до 20 лет

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