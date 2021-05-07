СБУ в Днепре обнаружила нелегальный нефтеперерабатывающий завод. На нем изготавливали дизтопливо в больших масштабах – объем производства составлял несколько десятков тонн в сутки.

Сбывали его на территории Днепропетровской и Полтавской области. Преимущественно доставляли на аффилированные АЗС.

Актуально Подпольные рейсы из ОРДЛО за взятку террористам: СБУ выявила схему дельцов на Донбассе

Что известно о мошенничестве с дизтопливом

Завод на Днепропетровщине занимался промышленным производством контрафактного горючего.



Нелегальный нефтеперерабатывающий завод на Днепропетровщине / Фото СБУ

Его сбывали на АЗС, которые преимущественно не имели соответствующих разрешительных документов и лицензий.



Нелицензированное производство дизтоплива / Фото СБУ

Учитывая масштаб завода, ежедневно мошенники отправляли оптовые партии дизтоплива низкого качества стоимостью в миллионы гривен.



Производство дизтоплива в Днепре / Фото СБУ

На территории нефтеперерабатывающего завода правоохранители обнаружили

более 160 тонн контрафактного топлива;

промышленное технологическое оборудование;

печати и штампы аффилированных коммерческих структур;

документы и черновики, подтверждающие противоправную деятельность.



На территории нелегального завода в Днепре / Фото СБУ

В полиции открыли уголовное дело по статье умышленного введения в оборот на рынке Украины опасной продукции. Владельцам этого "завода" вероятно выпишут штраф.

Момент разоблачения завода: видео СБУ

К слову, в апреле 2021 года на Днепропетровщине полиция совместно с СБУ разоблачила самую мощную наркогруппировку в Днепре. Правоохранители изъяли 120 килограммов амфетамина. Суд решил отправить наркодельцов под стражу без внесения залога.