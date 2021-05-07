Подпольный нефтеперерабатывающий завод в Днепре: СБУ разоблачила махинацию – фото, видео
СБУ в Днепре обнаружила нелегальный нефтеперерабатывающий завод. На нем изготавливали дизтопливо в больших масштабах – объем производства составлял несколько десятков тонн в сутки.
Источник:СБУ
Сбывали его на территории Днепропетровской и Полтавской области. Преимущественно доставляли на аффилированные АЗС.
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Что известно о мошенничестве с дизтопливом
Завод на Днепропетровщине занимался промышленным производством контрафактного горючего.
Нелегальный нефтеперерабатывающий завод на Днепропетровщине / Фото СБУ
Его сбывали на АЗС, которые преимущественно не имели соответствующих разрешительных документов и лицензий.
Нелицензированное производство дизтоплива / Фото СБУ
Учитывая масштаб завода, ежедневно мошенники отправляли оптовые партии дизтоплива низкого качества стоимостью в миллионы гривен.
Производство дизтоплива в Днепре / Фото СБУ
На территории нефтеперерабатывающего завода правоохранители обнаружили
- более 160 тонн контрафактного топлива;
- промышленное технологическое оборудование;
- печати и штампы аффилированных коммерческих структур;
- документы и черновики, подтверждающие противоправную деятельность.
На территории нелегального завода в Днепре / Фото СБУ
В полиции открыли уголовное дело по статье умышленного введения в оборот на рынке Украины опасной продукции. Владельцам этого "завода" вероятно выпишут штраф.
Момент разоблачения завода: видео СБУ
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