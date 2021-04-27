СБУ в Днепре введет особый режим: спецслужащие проведут масштабные антитеррористические учения
Учения СБУ проведет 28 апреля. Силовики проверят потенциально уязвимые в террористическом плане объекты. Они также частично будут перекрывать движение и проверять документы.
Источник:СБУ
В спецслужбе акцентировали, что это касается транспортного комплекса и спецпредприятия повышенного уровня опасности. К проверкам привлекут силовиков различных подразделений СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС.
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Что известно об учениях СБУ в Днепре
- Учения будут проходить в максимально приближенных к реальным условиях.
- Их целью является отработка навыков для реагирования на угрозы террористического и диверсионного характера.
- Дополнительно силовики должны проверить уровень защищенности потенциально уязвимых объектов.
Как это повлияет на горожан
В Службе безопасности отметили:
- в отдельных районах будут перекрывать движение для авто и пешеходов,
- будут проверять документы,
- осматривать личные вещи и автомобили.
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