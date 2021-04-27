Учения СБУ проведет 28 апреля. Силовики проверят потенциально уязвимые в террористическом плане объекты. Они также частично будут перекрывать движение и проверять документы.

В спецслужбе акцентировали, что это касается транспортного комплекса и спецпредприятия повышенного уровня опасности. К проверкам привлекут силовиков различных подразделений СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС. К теме СБУ обнаружила межрегиональную преступную группировку: шокирующие фото с задержания и обысков дельцов Что известно об учениях СБУ в Днепре Учения будут проходить в максимально приближенных к реальным условиях.

Их целью является отработка навыков для реагирования на угрозы террористического и диверсионного характера.

Дополнительно силовики должны проверить уровень защищенности потенциально уязвимых объектов. Как это повлияет на горожан В Службе безопасности отметили: в отдельных районах будут перекрывать движение для авто и пешеходов,

будут проверять документы,

осматривать личные вещи и автомобили. Обратите внимание! СБУ отметила, что стоит носить с собой документы, удостоверяющие личность.