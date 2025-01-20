СБУ и полиция задержали мужчину и женщину, готовящих покушение на первого замглавы Минздрава

Полиция и СБУ 20 января задержали мужчину и женщину, которые готовили убийство первого заместителя Министра здравоохранения. Теперь подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины. Покушение готовили на Сергея Дуброва, который как раз и занимает должность первого заместителя главы Минздрава.

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Как полиция задержала подозреваемых в покушении на Дуброва

Полицейские отметили, что в ходе следствия установили, что двое жителей Киевской области, 36-летний мужчина и 29-летняя женщина, готовят убийство первого заместителя Министра здравоохранения.

В течение нескольких месяцев они следили за распорядком дня и передвижением потенциальной жертвы, сняли квартиру в том же жилом комплексе, а для того, чтобы оставаться незамеченными, постоянно меняли транспортные средства. Кроме того, пара регулярно посещала тир, где тренировала свою ловкость стрельбы из оружия,

– рассказали в полиции.

Полиция и СБУ задержали подозреваемых в покушении на убийство первого заместителя главы Минздрава / Фото Нацполиции

Правоохранители задержали обоих сообщников, когда они как раз покупали пистолет, которым планировали убить чиновника.

"Сейчас следователи объявили задержанным о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины – приготовление к умышленному убийству. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", – отметили полицейские.

Подозреваемые заранее готовились к покушению на чиновника / Фото Нацполиции

Сейчас следователи ходатайствуют перед судом об избрании подозреваемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Стоит отметить, что в полиции официально не называли имя и фамилию чиновника, на которого готовили покушение. Однако на сайте Минздрава Украины указано, что должность первого заместителя министра здравоохранения занимает Сергей Дубров.



На Сергея Дуброва пытались совершить покушение / Скриншот 24 Канала

Дуброва назначили на эту должность в марте 2023 года. Соответствующее решение тогда принял Кабинет Министров.

Сергей Дубров является экспертом Минздрава по специальности "Анестезиология". Он также был президентом Ассоциации анестезиологов Украины и является заведующим кафедрой анестезиологии Национального медицинского университета им.