В СБУ сообщили, что они продолжают разоблачать диверсантов, потому что работают для победы Украины. В частности, за сутки задержали предателей в Ивано-Франковске, Киеве, Запорожье, Луганской и Черкасской областях.
Актуально Оккупанты продолжают перегруппироваться, – в МВД рассказали, какая ситуация в Киеве и окрестностях
В Киеве поймали диверсантов
Украинская спецслужба безостановочно выявляет предателей и диверсантов, действующих в пользу российских оккупантов. В Киеве бойцы задержали целую группу приспешников врагов.
Спецназовцы СБУ нейтрализовали диверсионную группу врага. Ее главной задачей был сбор данных о расположении воинских частей на территории столицы. Уцелевшие диверсанты переданы правоохранителям,
– добавили в СБУ.
В Службе безопасности напомнили, что государственная измена – это одно из самых тяжких преступлений. Каждый предатель Украины обязательно будет строго наказан.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!