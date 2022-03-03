В СБУ сообщили, что они продолжают разоблачать диверсантов, потому что работают для победы Украины. В частности, за сутки задержали предателей в Ивано-Франковске, Киеве, Запорожье, Луганской и Черкасской областях.

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В Киеве поймали диверсантов

Украинская спецслужба безостановочно выявляет предателей и диверсантов, действующих в пользу российских оккупантов. В Киеве бойцы задержали целую группу приспешников врагов.

Спецназовцы СБУ нейтрализовали диверсионную группу врага. Ее главной задачей был сбор данных о расположении воинских частей на территории столицы. Уцелевшие диверсанты переданы правоохранителям,

– добавили в СБУ.

В Службе безопасности напомнили, что государственная измена – это одно из самых тяжких преступлений. Каждый предатель Украины обязательно будет строго наказан.

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