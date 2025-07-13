Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Что Малюк рассказал о ликвидации киллеров?

Председатель СБУ Василий Малюк сообщил о ликвидации киллеров, что убили полковника СБУ в столице. Спецоперацией по поиску убийц украинского защитника лично руководил он.

Агентурно-боевая группа ФСБ была заблаговременно маршрутизирована в Украину и три дня назад, 10 июля, совершила убийство сотрудника СБУ, полковника Ивана Воронича.

По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины – это смерть,

– объяснил Малюк.

Руководитель СБУ подчеркнул, что эффективное противодействие российским спецслужбам – ключевое направление деятельности для Службы безопасности.