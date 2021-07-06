СБУ начала антитеррористические учения в Одесской области

В Одесской области с 6 по 9 июля состоятся антитеррористические учения. Их будет проводить Служба безопасности Украины в рамках международных учений "Си Бриз-2021".

В областном управлении Службы безопасности предупреждали об их проведении заранее. В то же время в СБУ предупредили о возможности временных ограничений в отдельных районах.

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"Цель учений – отработка алгоритма действий субъектов борьбы с терроризмом с использованием возможностей сводного подразделения противодействия диверсиям Anti-Sabotage group, сформированного в рамках проведения контрдиверсійного компонента учений "Си Бриз – 2021", – говорится в сообщении СБУ.

В то же время в пресс-службе ведомства отметили, что тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным. Они состоятся в Измаиле и таких районах Одесской области как:

Белгород-Днестровском;

Измаильском;

Болградском.

Какие ограничения могут ввести из-за обучения СБУ

Во время учений в отдельных районах Одесской области могут временно вводить особый режим – речь идет об ограничении или запрете движения транспорта и пешеходов.

Кроме того, могут проверять документы, удостоверяющие личность, личные вещи и автомобили в частности.

Обучение "Си Бриз-2021": кратко