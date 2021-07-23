Что известно о незаконном канале

По предварительным данным, схему организовал местный житель. Заказчиков он искал в интернете.

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Он наладил личные связи в воинских частях и на оборонных предприятиях страны. Именно они стали для дельца "базой снабжения",

– рассказали в СБУ.

Чтобы скрыть сведения о происхождении и использовании оборудования, злоумышленник вносил ложные сведения в сопроводительную документацию.

Агрегаты и высокоточное оборудование для военных вертолетов предназначались для вывоза в страны постсоветского пространства и азиатского региона.

Во время обысков правоохранители изъяли:

товары двойного использования на почти полмиллиона гривен,

печати,

штампы,

поддельную документацию,

компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.



В Украине заблокировали незаконный канал передачи товаров за границу

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю