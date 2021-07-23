Что известно о незаконном канале
По предварительным данным, схему организовал местный житель. Заказчиков он искал в интернете.
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Он наладил личные связи в воинских частях и на оборонных предприятиях страны. Именно они стали для дельца "базой снабжения",
– рассказали в СБУ.
Чтобы скрыть сведения о происхождении и использовании оборудования, злоумышленник вносил ложные сведения в сопроводительную документацию.
Агрегаты и высокоточное оборудование для военных вертолетов предназначались для вывоза в страны постсоветского пространства и азиатского региона.
Во время обысков правоохранители изъяли:
- товары двойного использования на почти полмиллиона гривен,
- печати,
- штампы,
- поддельную документацию,
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
В Украине заблокировали незаконный канал передачи товаров за границу
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