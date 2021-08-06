Как установила СБУ, членами преступной группировки были даже правоохранители.
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Также к преступной группировке принадлежали:
- местный криминалитет,
- лица с опытом ведения боевых действий.
Злоумышленникам уже объявили о подозрениях. Сейчас следователи СБУ продолжают расследование этого дела и ищут других лиц, которые могли бы быть причастными к преступлениям.
Как действовали злоумышленники
По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.
В частности, они "обложили данью" местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. А тем предпринимателям, которые отказывались платить "дань", рэкетиры поджигали автомобили.
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Что было раньше
5 августа СБУ заявила, что в рамках масштабной спецоперации ликвидировала мощную преступную группировку, которая облагала "данью" бизнесменов в Харьковской области. К нему были привлечены примерно 50 человек.
Действия злоумышленников квалифицируют сразу по нескольким статьям, в частности:
- 255 о создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в н;
- 189 вымогательство;
- 206 о противодействии законной хозяйственной деятельности.