Как установила СБУ, членами преступной группировки были даже правоохранители.

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Также к преступной группировке принадлежали:

местный криминалитет,

лица с опытом ведения боевых действий.

Злоумышленникам уже объявили о подозрениях. Сейчас следователи СБУ продолжают расследование этого дела и ищут других лиц, которые могли бы быть причастными к преступлениям.

Как действовали злоумышленники

По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Впечатляет! Ежемесячно они "зарабатывали" более 1 миллиона гривен.

В частности, они "обложили данью" местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. А тем предпринимателям, которые отказывались платить "дань", рэкетиры поджигали автомобили.

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Что было раньше

5 августа СБУ заявила, что в рамках масштабной спецоперации ликвидировала мощную преступную группировку, которая облагала "данью" бизнесменов в Харьковской области. К нему были привлечены примерно 50 человек.

Действия злоумышленников квалифицируют сразу по нескольким статьям, в частности: