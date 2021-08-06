Ты что бессмертный, – СБУ обнародовала разговоры с запугиваниями харьковских бизнесменов

Работники Службы безопасности Украины разоблачили преступную группировку, которая занималась рэкетом в Харьковской области. Они не только обложили "данью" местных бизнесменов, но и угрожали им физической расправой.

Как установила СБУ, членами преступной группировки были даже правоохранители.

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Также к преступной группировке принадлежали:

местный криминалитет,

лица с опытом ведения боевых действий.

Злоумышленникам уже объявили о подозрениях. Сейчас следователи СБУ продолжают расследование этого дела и ищут других лиц, которые могли бы быть причастными к преступлениям.

Как действовали злоумышленники

По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Ежемесячно они "зарабатывали" более 1 миллиона гривен.

В частности, они "обложили данью" местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. А тем предпринимателям, которые отказывались платить "дань", рэкетиры поджигали автомобили.

Эпизод 1

Р.: – Алло.

К.: – Алло, Игорь?

Р.: – Да, да. Добрый день.

К.: – Добрый день. Слушай сюда, у*бан, если ты еще раз будешь так себя вести и не будешь в конце месяца платить деньги. Нах*й, я тебя лично похороню, ты понял? Давай, чтобы у тебя не было таких ситуаций больше.

Р.: – Так я же Диме все сказал, что не будет никогда.

К.: – Вот еще раз…

Р.: – Первый раз, первый раз в жизни.

К.: – Если будет вот такая ситуация, я тебе сказал, я тебя лично, бл*ять. Приеду к тебе. Ты понял?! Все, давай, чтобы не было больше таких вопросов.

Р.: – Больше не будет. Я сказал, что больше не будет и Диме сказал. Все, давай. Извините.

Эпизод 8:"Ты что, бессмертный, бл*ть"

М: – Она же прямой конкурент. Враг. Мы с ней боремся вот такими вот методами. Это не мешает бороться на ваших районах такими же методами.

К.: – Он знаешь, что просит? Он просит, чтобы на наших районах, бл*ть, не резали колеса ему и не жгли.

Каретникова: – Ой, что они делают, помогите!

С.: – Рот закрой!. Какого х*я ты вылез? Что тебе? С*баться нах*й да спрятаться, петушок и *б*ный н**уй б**ть. Что тебе, с*ка на на*уй б**ть! Еще раз ты на**й выйдешь сюда б**ть. Ты что, ё**утый? Тебе не хватает эмоций что ли, бл*ть?

Каретникова: – Ребята, я вас прошу.

Н.: – Спрячься, на*уй, я сказал. И иди на*уй отсюда.

С.: - Ты **анутый. Ну, это все вы про*бали, это же не ваше б**ть. Все. Чего ты лезешь, б**ть?

Каретников: – Да оставьте хотя бы что-нибудь.

С.: – Да иди ты на**й, с*ка, чм*.

Н.: – Идти ты на**й! Тебя тут забить сразу, на**й. Животное ё**ное.

С. А: – Ты думаешь, с*ка, мы не знаем на чем ты ездишь, где ты ездишь, твои маршруты н**уй. Ну, ты что бессмертный, скажи мне б**ть!

Каретников – Ну причем тут…

С. А: - П**да тебе! Все! Сказали тебе все…

С.: – Валера, б**ть, у вас есть бизнес – занимайтесь им. Занимайся, н**уй тем, на**уй, что у вас не трогают на**уй.

С.: - Мы что, л**хи, бл*ядь что ли? Или мы не будем, б**дь с**ка работать здесь? Или ты хочешь подвинуть нас?

Каретников: – Да чего хочу подвинуть?

Н.: Все, на**й, забудь на**й про этот бизнес! П**да тебе будет, еще раз тебя увижу. Иди на**й! Смотри, ты не хочешь быть в больнице, тебя туда сразу повезут, ты понял, б**ть, по***урок?! Поверь мне, с**а н**уй, б**ть, хоронить будут завтра, ты б**ть подумай о семье, б**ть, о здоровье.

С.: – Не дадим вам работать. Выходите – агентов? Да нам по**й!

Н.: – Я тебе говорю, я тебе сам забью на**й б**ть тут же б**ть. Еще раз тебя увижу, б**ть, клянусь. Мне п**уй камеры, не камеры забью б**ть и ничего не будет б**ть. Я это знаю и ты это знаешь.

Н.: – Поэтому, с**ка, спрячься н**уй и чтобы тебя не было видно. Валера, мы власть в городе, нет**я не будет, б**ть! Ты понял?

СБУ обнародовала разговоры с запугиваниями харьковских бизнесменов: смотрите видео

Что было раньше

5 августа СБУ заявила, что в рамках масштабной спецоперации ликвидировала мощную преступную группировку, которая облагала "данью" бизнесменов в Харьковской области. К нему были привлечены примерно 50 человек.

Действия злоумышленников квалифицируют сразу по нескольким статьям, в частности: