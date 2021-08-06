На Харьковщине СБУ задержала автобус с "Нацкорпусом", который ехал на суд в Киев: видео
Источник:"Объектив"
В Валках на Харьковщине Служба безопасности задержала автобусы представителей "Нацкорпусу" и продержала их более 4 часов. Активисты ехали поддержать в Киев своих собратьев. По словам националистов, правоохранители намеренно тянули время, потому что долго проводили обыски.
Правоохранители остановили представителей "Нацкорпусу" примерно в 5 часов утра 6 августа. Сотрудники СБУ 24 каналу сообщили, что не могут прокомментировать, потому что не имеют такой информации.
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По 3 часа проверили только 6 человек
Активистов задержали на Валковском блокпосту – по дороге в Киев. В столице в пятницу должна состояться акция у суда по задержанным накануне в Харькове.
Известно, что СБУ проводила обыски более 4 часов. В частности, за 3 часа проверили только 6 человек. Каждый допрашивали, проверяли документы и фотографировали.
Из всех регионов на суд к моему собрату "Чили" и другим задержанным патриотам едут сотни людей. В Харьковской области вблизи Валок силовики перекрыли дорогу нашим активистам. Безосновательно держали 4 часа месте,
– пишет руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин.
Члени "Нацкорпусу" говорят, что это делали намеренно, чтобы они не смогли доехать до Киева. Активистов отпустили ближе к 8 утра.
На Харьковщине СБУ задержала членов "Нацкорпуса", которые ехали на суд в Киев / Фото из телеграма "ВЕХА. Харьков" и "Нацкорпуса"
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Задержание активистов "Нацкорупуса" в Харькове: главное
- 5 августа СБУ пришла с обысками к не менее, чем 10 членам "Нацкорпуса" в Харьковской области.
- Обыски проводили в квартирах активистов. А связаны они были с открытым уголовным производством.
- Впоследствии стало известно, что говорится о разоблачении преступной группировки. Она, по версии следствия, путем рэкета ежемесячно получало более миллиона гривен.
- По данным СМИ, "в течение не менее 3 лет группировки "кошмарили" учреждения здравоохранения и предпринимателей, которые предоставляют ритуальные услуги на территории Харьковской области ".
- Главой группировки правоохранители считают 27-летнего выходца из группы футбольных фанатов и одного из лидеров местной ячейки "Нацкорпуска" Сергея Величко ( "Чили"/"Чилли-Вилли"). Также руководил 31-летний участник "азовского движения", соучредителя охранной фирмы "Корпус" Артем Мошенский.