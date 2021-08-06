На Харьковщине СБУ задержала автобус с "Нацкорпусом", который ехал на суд в Киев: видео

В Валках на Харьковщине Служба безопасности задержала автобусы представителей "Нацкорпусу" и продержала их более 4 часов. Активисты ехали поддержать в Киев своих собратьев. По словам националистов, правоохранители намеренно тянули время, потому что долго проводили обыски.

Правоохранители остановили представителей "Нацкорпусу" примерно в 5 часов утра 6 августа. Сотрудники СБУ 24 каналу сообщили, что не могут прокомментировать, потому что не имеют такой информации.

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По 3 часа проверили только 6 человек

Активистов задержали на Валковском блокпосту – по дороге в Киев. В столице в пятницу должна состояться акция у суда по задержанным накануне в Харькове.

Известно, что СБУ проводила обыски более 4 часов. В частности, за 3 часа проверили только 6 человек. Каждый допрашивали, проверяли документы и фотографировали.

Из всех регионов на суд к моему собрату "Чили" и другим задержанным патриотам едут сотни людей. В Харьковской области вблизи Валок силовики перекрыли дорогу нашим активистам. Безосновательно держали 4 часа месте,

– пишет руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин.

Члени "Нацкорпусу" говорят, что это делали намеренно, чтобы они не смогли доехать до Киева. Активистов отпустили ближе к 8 утра.

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Суд начнется в 10 часов в Шевченковском районном отделе в Киеве. Активисты пишут, что они собираются в то же время возле здания.

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