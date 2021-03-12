В Харьковской области проводили тендер на строительство дороги. Объявленная стоимость работ составила 1,3 миллиарда гривен. Однако правоохранители обнаружили, что документы иностранного подрядчика являются фальшивыми. А вместо асфальтобетонного завода – пустырь.

Вероятным победителем тендера на строительство дороги государственного значения должна была стать иностранная компания. Но сотрудники СБУ обнаружили ряд ошибок и нарушений в документации.

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Пустырь вместо завода

Фальшивые документы, к сожалению, не смогли гарантировать победы застройщику. Сделку разоблачили СБУ в Харьковской области при содействии Службы автомобильных дорог в Харьковской области и разведывательного ведомства.

Через недостоверно поданное предложение компания имела все шансы стать победителем тендера. Установлено, что асфальтобетонный завод, который указан в документации, вообще не существует, по его "адресу" находится пустырь,

– говорится в сообщении.

Эксперты выяснили, что выполнение работ таким недоброкачественным подрядчиком привело бы к хищению государственных средств. Сумма убытков могла бы достигать десятков миллионов гривен.

Что известно о застройщике

СБУ не раскрывает название компании-нарушителя. Однако в соответствии с открытыми данными на сайте государственных закупок, в Харьковской области был приостановлен лишь один тендер стоимостью 1,3 миллиарда гривен.

Говорится о текущем ремонте автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-21-03 Харьков – Золочев – контрольно-пропускной пункт "Александровка".

Какие компании участвовали в тендере

Всего было 4 компании – 2 турецких и 2 украинских. Обе иностранные фирмы дисквалифицировали за недостоверную информацию в документах.

ООО "Ростдорстрой";

ООО "Онур Конструкцион Интернешнл";

ООО "Автомагистраль-Юг";

Fermak insaat taahhut anonim sirketi.

Интересно знать! Укравтодор хочет создать прозрачный Реестр асфальтобетонных заводов. В этой базе будут содержатся номера выданных аттестатов, даты выдачи, ЕГРПОУ компаний, срок его действия, Геоданные о размещении заводов и тому подобное. Этот перечень поможет предотвращать случаи подделки документации и сразу исключать недобросовестных подрядчиков из тендерного процесса.