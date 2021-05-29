В архиве удалось обнаружить и оцифровать более 8 тысяч архивных дел на репрессированных чехов и граждан Чехословакии.

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Украина передала Праге доказательства репрессий против чехов

По словам представителя Института исследования тоталитарных режимов (Прага) Адама Градилека, архивные документы о чешской общине Крыма, а также оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей пока недоступны для обработки учеными.

Имеющиеся документы НКВД-КГБ станут частью веб-портала о судебном процессе против чешских учителей 1931 года в Харькове. Директор архива СБУ Андрей Когут отметил, что архивное сотрудничество по исследованию общих страниц истории для Чехии и Украины "имеет значительный потенциал в сфере культурной дипломатии".

Обнаружение и публикация в открытом доступе архивов репрессивных органов тоталитарного режима позволяет чешскому и украинскому обществам лучше понять друг друга. А это является залогом развития прочных двусторонних взаимоотношений,

– отметил Когут.

К слову, запустить портал о судебном процессе против чешских учителей 1931 года в Харькове намерены 14 июня.



СБУ передала Чехии новые доказательства репрессий против их народа / Фото СБУ



Говорится о репрессиях во времена Советского Союза / Фото СБУ



В них говорится о судебном процессе против чешских учителей 1931 года в Харькове / Фото СБУ