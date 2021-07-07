По версии следствия, чиновник КП "Международный аэропорт Запорожье" "закрыл глаза" на некачественный ремонт полосы, который сделали еще в 2017-2018 годах. Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику по гарантийному случаю, поскольку ремонт был ненадлежащего качества, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих самых участков.

Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей привело к уплате двойной стоимости работ и, как следствие, к нанесению экономического ущерба коммунальному предприятию на более чем 9 млн грн.

Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику по гарантийному случаю, поскольку ремонт был ненадлежащего качества, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих самых участков за 400 млн грн.

В этот период аэропорт "Запорожье" возглавлял Алексей Дубревский, которого на прошлой неделе объявили победителем конкурса на должность гендиректора аэропорта "Борисполь".

Расследование ведется по статье служебная халатность. Подозреваемым грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее СМИ сообщали, что отец Дубревского работал ректором в ДНР.