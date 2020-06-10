Контрразведка СБУ разоблачила и задержала в Харькове украинца, который работал на 74-й Разведывательный центр главного управления Генштаба Вооруженных сил России. У задержанного псевдоним "Сумрак" и он должен был собирать информацию об украинских военных частях.

Оперативники спецслужбы установили, что агента завербовали спецслужбы России во время выезда в эту страну, сообщили в пресс-центре СБУ.

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Какие задачи выполнял агент

Именно российские кураторы выбрали агенту псевдоним "Сумрак" и отработали задачи по сбору информации с ограниченным доступом относительно военных частей на Харьковщине.

В частности, правоохранители задокументировали, что "Сумрак" собирал информацию с ограниченным доступом по ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения Операции Объединенных сил.



Момент задержания агента российской военной разведки в Харькове

Смотрите видео момента задержания агента российской разведки в Харькове:

Задержание предателя

Правоохранители задержали предателя в центре Харькова.

Мужчина как раз пытался получить таблицу парольных сигналов для паролирования в воздушных радиосетях авиации ВСУ и госавиации Украины с грифом "секретно".

для паролирования в воздушных радиосетях авиации ВСУ и госавиации Украины Во время задержания и обыска правоохранители изъяли у предателя носители информации с данными с ограниченным доступом.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене и планируют взять его под стражу. Продолжаются следственные действия.



Во время задержания агента обыскали и изъяли доказательства его преступления