СБУ поймала агента военной разведки России под псевдо "Сумрак": фото и видео
Контрразведка СБУ разоблачила и задержала в Харькове украинца, который работал на 74-й Разведывательный центр главного управления Генштаба Вооруженных сил России. У задержанного псевдоним "Сумрак" и он должен был собирать информацию об украинских военных частях.
Оперативники спецслужбы установили, что агента завербовали спецслужбы России во время выезда в эту страну, сообщили в пресс-центре СБУ.
Читайте также Высокопоставленный чиновник Укроборонпрома разглашал государственную тайну
Какие задачи выполнял агент
Именно российские кураторы выбрали агенту псевдоним "Сумрак" и отработали задачи по сбору информации с ограниченным доступом относительно военных частей на Харьковщине.
В частности, правоохранители задокументировали, что "Сумрак" собирал информацию с ограниченным доступом по ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения Операции Объединенных сил.
Момент задержания агента российской военной разведки в Харькове
Смотрите видео момента задержания агента российской разведки в Харькове:
Задержание предателя
- Правоохранители задержали предателя в центре Харькова.
- Мужчина как раз пытался получить таблицу парольных сигналов для паролирования в воздушных радиосетях авиации ВСУ и госавиации Украины с грифом "секретно".
- Во время задержания и обыска правоохранители изъяли у предателя носители информации с данными с ограниченным доступом.
- Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене и планируют взять его под стражу. Продолжаются следственные действия.
Во время задержания агента обыскали и изъяли доказательства его преступления