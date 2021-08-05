В состав группировки входили действующие правоохранители и мужчины с опытом ведения боевых действий. Они действовали по четкой структуре и совершали правонарушения экономического и насильственного характера. В частности, подозреваемые шантажировали предпринимателей в сфере ритуальных услуг.

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Таким образом удавалось зарабатывать более 1 миллиона гривен ежемесячно. Если же предприниматели отказывались давать деньги, то им угрожали физической расправой.

Правоохранители имеют задокументированные случаи, когда злоумышленники вредили имуществу бизнесменов, которые не давали им денег. В частности, сжигали автомобили.



В группировку входили почти 50 человек / Фото Службы безопасности Украины

Злоумышленники действовали на Харьковщине / Фото Службы безопасности Украины

Преступники сотрудничали с властями

Группировка имела связь с представителями органов местной власти. СБУ удалось зафиксировать, что поддерживали преступную деятельность чиновники одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета.



Вещи, которые конфисковали работники СБУ / Фото Службы безопасности Украины

Работники СБУ проводили санкционированные обыски и конфисковали деньги, черновые записи учета "поборов с предпринимателей", оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих работников Нацполиции.



Преступники ежемесячно зарабатывали более 1 миллиона гривен / Фото Службы безопасности Украины

Сейчас правоохранители готовят сообщение о подозрении. Действия злоумышленников квалифицируют по статьям Уголовного кодекса Украины:

создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;

вымогательство;

противодействие законной хозяйственной деятельности.

Обыски у харьковского "Нацкорпуса": смотрите видео

Что говорят в "Нацкорпусе"

Один из руководителей "Национального корпуса" в Харькове Максим Жорин ранее сообщил, что у них конфисковали телефоны и ноутбуки. Он считает, что обыски – это борьба власти против организации. Также он отметил, что видит в этом "пророссийский след".