В СБУ показали видео с обысками и задержаниями в харьковском "Нацкорпусе"
Источник:Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины ликвидировала преступную группировку, которая занималась рэкетом и угрожала харьковским бизнесменам. К преступной группе принадлежали почти 50 человек, а объем прибыли составлял более 1 миллиона гривен ежемесячно.
В состав группировки входили действующие правоохранители и мужчины с опытом ведения боевых действий. Они действовали по четкой структуре и совершали правонарушения экономического и насильственного характера. В частности, подозреваемые шантажировали предпринимателей в сфере ритуальных услуг.
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Таким образом удавалось зарабатывать более 1 миллиона гривен ежемесячно. Если же предприниматели отказывались давать деньги, то им угрожали физической расправой.
Правоохранители имеют задокументированные случаи, когда злоумышленники вредили имуществу бизнесменов, которые не давали им денег. В частности, сжигали автомобили.
В группировку входили почти 50 человек / Фото Службы безопасности Украины
Преступники сотрудничали с властями
Группировка имела связь с представителями органов местной власти. СБУ удалось зафиксировать, что поддерживали преступную деятельность чиновники одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета.
Вещи, которые конфисковали работники СБУ / Фото Службы безопасности Украины
Работники СБУ проводили санкционированные обыски и конфисковали деньги, черновые записи учета "поборов с предпринимателей", оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих работников Нацполиции.
Преступники ежемесячно зарабатывали более 1 миллиона гривен / Фото Службы безопасности Украины
Сейчас правоохранители готовят сообщение о подозрении. Действия злоумышленников квалифицируют по статьям Уголовного кодекса Украины:
- создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;
- вымогательство;
- противодействие законной хозяйственной деятельности.
Обыски у харьковского "Нацкорпуса": смотрите видео
Что говорят в "Нацкорпусе"
Один из руководителей "Национального корпуса" в Харькове Максим Жорин ранее сообщил, что у них конфисковали телефоны и ноутбуки. Он считает, что обыски – это борьба власти против организации. Также он отметил, что видит в этом "пророссийский след".