СБУ предупреждает о вероятности российских диверсий на праздники
Накануне Пасхальных и майских праздников Служба безопасности Украины призвала граждан быть особенно бдительными в вопросах собственной и общественной безопасности.
Источник:пресс-служба СБУ
Спецслужащие отмечают, что в этот период ежегодно усиливаются российская пропаганда, информационные вбросы и фейки, а также возрастает вероятность диверсий, которыми пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране.
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СБУ, как всегда, системно противодействует этим проявлениям. В частности, в большинстве регионов Служба в течение апреля провела ряд антитеррористических учений, отработались действия по защите стратегически важных объектов и государственных границ,
– говорится в сообщении.
В то же время в СБУ сообщили о понимании, что в такой период необходимы бдительность и сознательное отношение к безопасности со стороны каждого гражданина.
Именно поэтому напомнили о круглосуточной горячей линии, на которую нужно звонить в случае, если граждане:
- имеют информацию о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;
- заметили подозрительных лиц, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
- увидели подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;
- обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах.
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