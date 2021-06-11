Сеть call-центров разоблачили работники СБУ со следователями Нацполиции и под руководством прокуратуры.
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Организации оказывали услуги подсанкционному "Яндексу"
Киберспециалисты СБУ прекратили деятельность незаконной сети call-центров.
Организаторы предоставляли удаленные услуги коммерческим структурам, официально зарегистрированным в стране-агрессоре и в оккупированном Крыму, в том числе санкционной компании "Яндекс",
– рассказали в СБУ.
Оперативники спецслужбы также установили, что операторы call-центров собирали информацию о:
- персональных данных,
- реквизитах платежных карт и средствах доступа к банковским счетам,
- электронных деньгах и электронных платежных системах своих украинских клиентов.
СБУ проверяет информацию, передавали ли базы данных заказчикам из страны-агрессора.
Сall-центры не платили налоги
Сall-центры не были зарегистрированы в Украине как субъекты хозяйственной деятельности. Поэтому они не платили налоги и обязательные платежи в госбюджет. В сall-центре в две смены работало до 150 операторов.
В Украине прекратили деятельность сall-центров, которые работали на страну-агрессора / Фото СБУ
Также во время обысков правоохранители изъяли:
- более 100 магнитных носителей информации;
- 120 компьютеров с программным обеспечением российской компании "Яндекс";
- 4 сервера;
- документальные материалы, свидетельства и лицензии, выданные Россией.