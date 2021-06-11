Сеть call-центров разоблачили работники СБУ со следователями Нацполиции и под руководством прокуратуры.

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Организации оказывали услуги подсанкционному "Яндексу"

Киберспециалисты СБУ прекратили деятельность незаконной сети call-центров.

Организаторы предоставляли удаленные услуги коммерческим структурам, официально зарегистрированным в стране-агрессоре и в оккупированном Крыму, в том числе санкционной компании "Яндекс",

– рассказали в СБУ.

Оперативники спецслужбы также установили, что операторы call-центров собирали информацию о:

персональных данных,

реквизитах платежных карт и средствах доступа к банковским счетам,

электронных деньгах и электронных платежных системах своих украинских клиентов.

СБУ проверяет информацию, передавали ли базы данных заказчикам из страны-агрессора.

Сall-центры не платили налоги

Сall-центры не были зарегистрированы в Украине как субъекты хозяйственной деятельности. Поэтому они не платили налоги и обязательные платежи в госбюджет. В сall-центре в две смены работало до 150 операторов.



В Украине прекратили деятельность сall-центров, которые работали на страну-агрессора / Фото СБУ

Также во время обысков правоохранители изъяли:

более 100 магнитных носителей информации;

120 компьютеров с программным обеспечением российской компании "Яндекс";

4 сервера;

документальные материалы, свидетельства и лицензии, выданные Россией.

Обратите внимание! Одному из организаторов работы call-центра сообщили и избрали меру пресечения. Его подозревают в незаконных действиях с документами на перевод, картами или другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления. По этой статье предусмотрена ответственность от 85 тысяч до 170 тысяч штрафа.