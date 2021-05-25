Метою тренувань стало вдосконалення міжвідомчої взаємодії під час проведення антитерористичної операції на об’єктах підвищеної небезпеки та транспортної інфраструктури.

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За легендою навчань, декілька "диверсійних груп" намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу та морського порту "Південний",

– повідомили в СБУ.

Зазначається, що ще одна група озброєних "терористів" захопила вантажне судно. При цьому "зловмисники" взяли у "заручники" екіпаж судна і висунули вимоги.

Антитерористична операція на захопленому "терористами" судні проходила у кілька етапів:

переговори;

виявлення та локалізація зловмисників;

звільнення заручників;

ліквідація потенційних наслідків надзвичайних ситуацій.

Координаційна група ретельно проаналізувала всі складові спецоперації та відзначила ефективність залучених сил і засобів.

СБУ провела антитерористичні навчання у Чорному морі / Фото пресслужби СБУ

Зверніть увагу! Регулярне проведення таких навчань дозволяє спецпризначенцям, які борються з тероризмом, посилити ефективність спільних дій під час проведення відповідних операцій.

СБУ провела антитерористичні навчання у Чорному морі: дивіться відео