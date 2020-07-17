Своровали земельных участков на 1,5 миллиарда гривен: СБУ провела обыски в госучреждениях Днепра
В мэрии и Госгеокадастре Днепра СБУ провела обыски. Речь идет о деле, связанном с незаконными сделками с землей, принадлежащей общине города.
Обыски в помещениях мэрии Днепра происходили 16 июля, осуществила их Служба безопасности Украины. Об этом рассказали в "Радио Свобода" со ссылкой на источник в городском совете.
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СБУ Днепропетровской области также сообщила о проведении обысков в служебных кабинетах Госгеокадастра и Днепровского городского совета. Следственные действия связаны с расследованием дела о махинациях с землей, принадлежащей городу:
- По мнению следователей, 498 земельных участков в Днепре незаконно вывели из коммунальной собственности и отдали в собственность застройщиков. Хотя стоимость рыночная этих участков совокупно – более 1,5 миллиарда гривен.
- Забирали землю из собственности города с помощью поддельных документов и записывали ее на умерших людей.
- К тому же, на этих земельных участках расположены объекты культурного наследия города, которые новые владельцы намерены уничтожить.
Расследуют производства по статьям о мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.
Земельные участки в Днепре незаконно вывели из собственности города и записывали на умерших людей / Фото СБУ
Как пишет "Радио Свобода", в мэрии комментировать ситуацию не стали. Однако вечером пресс-служба сообщила, что обыски в мэрии действительно были и связаны с делом против Госгеокадастра Днепропетровской области по поводу сделок по продаже земли по поддельным документам.
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В мэрии Днепра подчеркнули: в этом деле горсовет является потерпевшей стороной. Власти города принимают меры для возвращения земельных участков в коммунальную собственность.