В мэрии и Госгеокадастре Днепра СБУ провела обыски. Речь идет о деле, связанном с незаконными сделками с землей, принадлежащей общине города.

Обыски в помещениях мэрии Днепра происходили 16 июля, осуществила их Служба безопасности Украины. Об этом рассказали в " Радио Свобода " со ссылкой на источник в городском совете.

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СБУ Днепропетровской области также сообщила о проведении обысков в служебных кабинетах Госгеокадастра и Днепровского городского совета. Следственные действия связаны с расследованием дела о махинациях с землей, принадлежащей городу:

По мнению следователей, 498 земельных участков в Днепре незаконно вывели из коммунальной собственности и отдали в собственность застройщиков . Хотя стоимость рыночная этих участков совокупно – более 1,5 миллиарда гривен.

Забирали землю из собственности города с помощью поддельных документов и записывали ее на умерших людей.

К тому же, на этих земельных участках расположены объекты культурного наследия города , которые новые владельцы намерены уничтожить.

Расследуют производства по статьям о мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.



Земельные участки в Днепре незаконно вывели из собственности города и записывали на умерших людей / Фото СБУ

Как пишет "Радио Свобода", в мэрии комментировать ситуацию не стали. Однако вечером пресс-служба сообщила, что обыски в мэрии действительно были и связаны с делом против Госгеокадастра Днепропетровской области по поводу сделок по продаже земли по поддельным документам.

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